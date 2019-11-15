Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний

Суд признал его виновным из-за дачи ложных показаний следствию, попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса и оказания давления на свидетеля. Советнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения. Стоуна задержали 25 января в Форт-Лодердейл, Флорида.
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Бывший советник Дональда Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

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Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

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Коммерсантъвчера в 12:44

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РБКвчера в 15:39

Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи

РИА Новостивчера в 12:53

Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну

ТАССвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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News.ru вчера в 02:01
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Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
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Турция и Соединенные Штаты совместно оценят потенциальное влияние российской ЗРС С-400 на американский истребитель F-35.
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Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
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В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
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В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
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Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
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Роджер Стоун
Американский политик
Американский политический консультант и лоббист. Известен работой в пользу кандидатов от Республиканской партии. С 1970-х годов работал над кампаниями республиканских политиков, включая Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джека Кемпа, Боба Доула и Дональда Трампа.
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