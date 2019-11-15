Политика
Телеканал 360°Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний
Суд признал его виновным из-за дачи ложных показаний следствию, попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса и оказания давления на свидетеля. Советнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения. Стоуна задержали 25 января в Форт-Лодердейл, Флорида.
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Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Политика
В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму
Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
Наука
От депрессии поможет йога и дыхательные практики
Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии
Футбол
Правительство Ростовской области опровергло слова Валерия Карпина
Отдельно были прокомментированы слова Карпина о том, что Игорь Гуськов был руководителем клуба.
Происшествия
Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»
Политика
США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35
Турция и Соединенные Штаты совместно оценят потенциальное влияние российской ЗРС С-400 на американский истребитель F-35.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Футбол
Президент «Реала» Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес избран на пост главы Всемирной ассоциации футбола.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Политика
Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»
Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Армия и оружие
У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы
Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на «Евровидении»
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Экономика
В России стали покупать меньше сигарет
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров
Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Наука
Онлайн-шопоголизм могут признать психическим расстройством
Немецкие ученые предложили признать шопинг в интернете психическим расстройством, пишет The Times.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.