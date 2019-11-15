Политика
КоммерсантъЭкс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу
Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы. Присяжные согласились с тем, что господин Стоун солгал, чтобы «скрыть неприглядную правду» в своих разговорах с WikiLeaks.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Политика
Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря
Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
Общество
Семья проректора МГИМО отсудила у Ильи Азара 400 тысяч рублей
В Москве Хамовнический суд взыскал 1,2 млн рублей с журналистов Ильи Азара, Ксении Лученко и Александры Парушиной.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Происшествия
Тульский суд рассматривает дело водителя-инвалида и сотрудников ГИБДД
Спорт
Биатлонист Малышко выиграл контрольную гонку в Тюмени
Общество
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Наука
Основные источники метана обнаружены с воздуха
Исследовав территорию американского штата Калифорния, ученые подсчитали, что до половины всего выбрасываемого в воздух метана исходит из 564 точечных источников и объектов инфраструктуры менее десяти метров в поперечнике.
Общество
Скворцова назвала средние зарплаты врачей
Ранее Росстат приводил данные, что в первом полугодии текущего года средняя зарплата врачей в России равна 79,2 тыс. рублей.
Энергетика
Названа дата запуска первой нитки сухопутного отвода от СП-2
Запуск первой нитки газопровода Eugal, по которой будет транспортироваться газ, поступающий из России в Германию по трубопроводу «Северный поток-2», состоится в январе 2020 года.
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая актриса Мария Стерникова
Пропавшая в Москве актриса Мария Стерникова найдена.
Армия и оружие
Пять ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно
Свежее обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания на все совместимые редакции ОС.
Политика
В Турции анонсировали визит Путина
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землей». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показаться всем желающим.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Политика
Минюст включил сайт «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Решение принято на основании материалов, поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
Космос
Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови
В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.