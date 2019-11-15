Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы. Присяжные согласились с тем, что господин Стоун солгал, чтобы «скрыть неприглядную правду» в своих разговорах с WikiLeaks.
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Роджер Стоун
Американский политик
Американский политический консультант и лоббист. Известен работой в пользу кандидатов от Республиканской партии. С 1970-х годов работал над кампаниями республиканских политиков, включая Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джека Кемпа, Боба Доула и Дональда Трампа.
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