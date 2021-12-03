Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.
Полиция в городе Асбест Свердловской области пришла на заседание гордумы для проверки QR-кодов у депутатов, в отношении одного парламентария составили протокол, сообщил РИА Новости в четверг председатель думы Сергей Ларионов.
Французская компания EDF, являющаяся оператором всех АЭС Франции, и компания Veolia, специализирующаяся на экологических технологиях, объявили о планах создания в 2022 году совместного предприятия под названием Waste2Glass для внедрения технологии GeoMelt по остекловыванию радиоактивных отходов.
Читатели польского издания WP прокомментировали недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу размещения ядерного оружия, подчеркнув, что Минску следует находиться в состоянии постоянной готовности к нападкам со стороны членов НАТО.
Первоначально Apple рассчитывала выпустить до конца года около 90 000 000 смартфонов новой серии, как отмечают осведомлённые источники, но перебои с поставками комплектующих и длительное ожидание заказов вынудили многих покупателей отказаться от идеи приобретения iPhone 13.