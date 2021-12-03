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Экс-советник в конгрессе Коэн: Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот

Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году, написал в статье для журнала Newsweek бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн.
РИА Новости
Автор публикации утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
РИА Новости
"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — считает Коэн.
РИА Новости
Автор статьи считает, что в настоящее время российская сторона усиливает давление на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе государства.
Lenta.ru

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