Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов. "Они не признают вину, считают, что данное уголовное дело - незаконное и направлено на завладение их имуществом и бизнесом", - сказал адвокат.

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кино В российский прокат выходит фильм «1917» Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.

Общество В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород» Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.

Технологии Дуров предупредил об опасности WhatsApp Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

Политика Оливер Стоун назвал США «силой зла» Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться 27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".

Космос Открыт новый тип полярных сияний Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.

Кино «Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО» «Юмористическая» картина режиссёра Владимира Тихого про украинских «хероев» носит довольно сложное и странное название: «Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции современными элементами военного положения».

Технологии Геймеры недовольны Google Stadia — им не хватает новых игр Геймеры на Reddit отметили, что за последние 40 дней для Stadia не вышло ни одной новой игры — хотя разработчики обещали добавить в сервис более 120 проектов в 2020 году.

Происшествия Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава Волжский районный суд Саратова в четверг не стал по ходатайству следствия отстранять от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Эксперт определил сроки появления коронавируса в России Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.