Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов. "Они не признают вину, считают, что данное уголовное дело - незаконное и направлено на завладение их имуществом и бизнесом", - сказал адвокат.
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