Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию

США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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