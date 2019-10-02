Армия и оружие
РИА НовостиЭкс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование «российской опасности»
Life.ruвчера в 21:28
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Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Телепрограмма вчера в 02:09
Политика
Глава комитета Рады заявил, что в Минске «никто ничего не подписывал»
Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из "Слуги народа" заявил в Facebook, что вчера в Минске "никто ничего не подписывал", имея в виду формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса.
Накануне.Ru 02:24
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
РБК вчера в 17:14
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант»
В рамках борьбы с дискриминацией на почве иммиграционного статуса и национального происхождения власти Нью-Йорка приняли решение внести изменения в законодательство и запретить термин «нелегальный мигрант».
Наша версия 03:14
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.
Известия 00:10
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука.
РИА Новости 03:21
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Гаджеты
Мышь Sensei Ten рассчитана на киберспортсменов
Компания SteelSeries анонсировала новую игровую мышь Sensei Ten с сенсором TrueMove Pro.
Игромания.ру вчера в 16:55
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 02:58
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 30 сентября в 10:46
Политика
Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился
В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Происшествия
Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем
Lenta.ru 02:45
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Футбол
«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Советский спорт вчера в 16:56
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22