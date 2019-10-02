Армия и оружие
РИА НовостиЭкс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование «российской опасности»
Life.ruвчера в 21:28
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Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Происшествия
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда вчера в 15:20
Интернет
В WhatsApp начали тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщает издание The Verge.
Life.ru вчера в 13:14
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Гаджеты
YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
Сегодня стало известно, что Google приняла решение о предустановке сервиса YouTube Music на все новые смартфоны, которые работают под управлением Android 9 (Pie) и 10.
Rusargument 30 сентября в 02:18
Армия и оружие
Politico: военные поставки США спасли Украину
"Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.
Военное обозрение вчера в 11:18
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 29 сентября в 03:08
Шоу-бизнес
Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении
News.ru вчера в 23:48
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС вчера в 10:00
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
Известия вчера в 17:47
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Общество
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета вчера в 23:32