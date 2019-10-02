Армия и оружие
ИзвестияЭкс-стратег Пентагона призвал осознать «опасность» России
Неспособность Вашингтона увидеть в России величайшую опасность грозит господству Америки на мировой арене, заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование «российской опасности»
Life.ruвчера в 21:28
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Москва 24 30 сентября в 13:53
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за печать письма Меган Маркл
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday, так как он опубликовал личное письмо герцогини.
Телеканал 360° вчера в 19:18
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Общество
В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду
Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
REGNUM 01:22
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Недвижимость
В каких городах России упали цены на новостройки
В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Культура
Москвичи прощаются с Марком Захаровым
Художественный руководитель одного из культовых театров столицы скончался 28 сентября на 86-м году жизни.
Говорит Москва вчера в 05:15
Экономика
Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков
Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Авто
В московском каршеринге появились электромобили Nissan Leaf
Компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве.
Известия 30 сентября в 12:43
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru вчера в 06:04
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета вчера в 05:51
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv вчера в 02:41
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском вчера в 12:22