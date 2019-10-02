Армия и оружие
РИА НовостиЭкс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для The Washington Times.
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование «российской опасности»
Life.ruвчера в 21:28
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