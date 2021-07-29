Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
Как сообщает российское издание Блокнот.ру, со ссылкой на публикацию в Daily Mail, британские специалисты проанализировали статистку смертности от Covid-19 и выяснили, что большинство пациентов, умерших в результате заражения штаммом «Дельта», успели получить хотя бы первую дозу вакцины.