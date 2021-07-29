В Британии разъяснили, почему от COVID-19 умирают даже дважды привившиеся пациенты

Как сообщает российское издание Блокнот.ру, со ссылкой на публикацию в Daily Mail, британские специалисты проанализировали статистку смертности от Covid-19 и выяснили, что большинство пациентов, умерших в результате заражения штаммом «Дельта», успели получить хотя бы первую дозу вакцины.