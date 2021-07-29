СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Саратовской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Саратовской области, где при пожаре в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети, сообщается на сайте СК РФ.