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Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
РБК
Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.
РБК
Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на $13 млрд.
РБК
Yukos Capital говорила о том, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены по причине банкротства и ликвидации компании согласно решению российских властей.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
РБК00:30

Подробнее о событии

Международный арбитраж присудил компании Yukos Capital $5 млрд

ТАСС04:00

РБК: экс-структура ЮКОСа объявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

RT на русском03:40

Экс-структура Ходорковского отсудила у РФ 5 миллиардов долларов

URA.Ru01:37

Бывшая структура группы ЮКОС отсудила у России 5 миллиардов долларов, пишет газета РБК

Эхо Москвы02:03

Бывшая структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Коммерсантъ02:00

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже по иску на пять миллиардов долларов

РИА Новости02:44

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