Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила печеньки, которые президент США Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после встречи, с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в интернете и управлению им. Накануне президент США Джо Байден встретился в Белом доме с Тихановской.