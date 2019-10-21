Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЭкс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Морщакова решила выйти из состава СПЧ

Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.
RT на русскомвчера в 17:17

Подробнее о событии

Морщакова вышла из состава СПЧ

РИА Новостивчера в 19:34

Бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова выходит из президентского Совета по правам человека

Эхо Москвывчера в 22:03

Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ

RT на русскомвчера в 18:05

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

РБКвчера в 17:58

Экс-судья КС Морщакова объяснила выход из СПЧ

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Тамара Морщакова сообщила о своем выходе из СПЧ

BFM.ruвчера в 17:16

Бывшая судья Конституционного суда вышла из СПЧ

Интерфаксвчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Политика

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.
Известия вчера в 17:07
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол

Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
Soccer.ru вчера в 16:22
Экономика

Тихомиров рассказал о молчании КСП и Доробалюк при угрожающей ситуации с бюджетом

Залезаем в долги к коммерческим банкам и потом тратим только на обслуживание долга тоже миллиарды из того же бюджета – голоса КСП не слышно.
Zab.RU 02:08
Политика

Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше

Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие

NYT узнала о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии

Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона о сохранении небольшого контингента американских войск в Восточной Сирии, численностью около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).
РБК вчера в 03:54
Политика

Трамп пригрозил ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран «сто-то сделает».
Коммерсантъ вчера в 20:57
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств

Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета 01:52
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости 20 октября в 08:32
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 20 октября в 13:40
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости 20 октября в 21:17
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.
News.ru 01:41
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия

Один погиб и трое пострадали в ДТП на трассе из Томска в аэропорт

В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает УМВД РФ по Томской области. ДТП произошло около 06:56 вторника.
vtomske.ru 02:33
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Культура

Политический хайп у них песней зовется. О чем пишут соцсети 21 октября

Пародийная версия песни «Горела сосна, пылала» разделила украинских пользователей соцсетей в оценке данного произведения студии «95 квартал» даже не по моральным принципам, а скорее по политическим пристрастиям.
Украина.ру вчера в 10:57
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Происшествия

Мебельный склад горит в Новосибирске

В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Морщакова Тамара Георгиевна
Юрист
Советский и российский юрист. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное