Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.

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Морщакова добавила, что ее решение связано с изменениями в составе совета, которые произошли после указа президента РФ в тот же день. «Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть», - пояснила экс-судья.

Экс-судья Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ

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