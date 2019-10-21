Политика
RuNews24.ruЭкс-судья Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ
Морщакова добавила, что ее решение связано с изменениями в составе совета, которые произошли после указа президента РФ в тот же день. «Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть», - пояснила экс-судья.
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с чего всё началось
Тамара Морщакова, российский юрист и судья Конституционного суда в отставке, написала заявление о выходе из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом RT сообщил осведомлённый источник.RT на русскомвчера в 17:17
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК вчера в 16:50
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Британский киберцентр: российские хакеры выдают себя за иранских
Российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, заявили представители британского национального центра компьютерной безопасности NCSC.
Красная весна вчера в 09:24
Происшествия
В Череповце на концерте «Алисы» задержали 28 человек
РБК вчера в 16:56
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Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Общество
Названо число долларовых миллиардеров в России
Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
Клопс вчера в 20:09
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru вчера в 08:52
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Общество
Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился на фоне предложения депутата Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию «жертвы перестройки».
Эхо Москвы вчера в 05:17
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку
21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 04:25
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Наука
Ученые вырастили мясо с мышечной структурой
РИА Новости вчера в 13:29
Наука
Программисты из Obvoius научат нейросети рисовать наскальную живопись
Разработчики из Obvious стали известны после того, как создали так называемую GAN-нейросеть, которая смогла рисовать в стиле великих итальянских и голландских живописцев XVII века.
ТАСС Наука вчера в 16:04
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 12:25
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Следующей вредной привычкой эксперты назвали склонность к длительному торможению.
Тарантас Ньюс 20 октября в 07:49
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России
UfacityNews.ru вчера в 19:39
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Кино
Эксперт раскритиковал новый сериал HBO «Екатерина Великая»
Профиль вчера в 14:10
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv вчера в 14:05
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Укупник рассказал об изменах пятого мужа Лолиты
Культуромания вчера в 19:45
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
Российская газета вчера в 17:59
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Авто
Южная Корея создает новую десантно-штурмовую амфибию KAAV II
Техника получила обозначение КААV II (корейская десантно-штурмовая машина-амфибия 2-го поколения).
Военное обозрение 20 октября в 02:27
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru 20 октября в 08:29
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Спорт день за днем вчера в 20:32