ВедомостиЭкс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к ПесковуБывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который усомнился в достоверности сообщений о похищении супруги Янгулбаева.ВедомостиВ Кремле предпочитают не верить непроверенной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке похищения чеченского экс-судьи Сайди Янгулбаева.Москва 24Говоря о работе силовиков из разных регионов, представитель Кремля заметил, что сотрудники действуют "в строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями".ТАССО похищении родственников в Чечне в декабре также заявляли и оппозиционные блогеры, среди которых были Аслан Арцуев и Тумсо Абдурахманов.Новая газетаЧитать далееСвернутьДождьДождьDaily MoscowРБКДума ТВТелеканал 360°СобеседникЦентральная Служба НовостейREGNUMNewInformRTVIРидусГазета.RuZnak.comРосбалтОбщественная служба новостейФАНКомсомольская правдаНовые ИзвестияНьюс-ННLife.ruЦарьградРБКНациональная служба новостейПодробнее о событииЭкс-судья Янгулбаев заявил о пытках его сына в резиденции главы Чечни КадыроваLenta.ru11:56Экс-судья ВС Чечни Янгулбаев обратился к Пескову после похищения жены в Нижнем НовгородеГазета.Ru10:29Экс-судья Верховного суда Чечни Янгулбаев записал обращение к Пескову после похищения женыРБК09:54Экс-судья Чечни — о похищении своей жены силовиками и пытках в резиденции КадыроваZnak.com09:42Песков: в истории с бывшим судьей из Чечни следует разбираться правоохранителямТАСС05:42Песков переадресовал полиции вопрос о похищении жены судьи в Нижнем НовгородеИнтерфакс05:19Песков назвал странной историю с похищением жены чеченского экс-судьи в Нижнем НовгородеРИА Новости05:11Показать ещёПоделиться