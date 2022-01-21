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Экс-судья ВС Чечни подтвердил похищение жены в видеообращении к Пескову

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который усомнился в достоверности сообщений о похищении супруги Янгулбаева.
Ведомости
В Кремле предпочитают не верить непроверенной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке похищения чеченского экс-судьи Сайди Янгулбаева.
Москва 24
Говоря о работе силовиков из разных регионов, представитель Кремля заметил, что сотрудники действуют "в строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями".
ТАСС
О похищении родственников в Чечне в декабре также заявляли и оппозиционные блогеры, среди которых были Аслан Арцуев и Тумсо Абдурахманов.
Новая газета

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