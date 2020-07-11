с чего всё началось

Бывшая жена основателя американской корпорации Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса стала самой обеспеченной женщиной США, сообщил журнал Forbes.

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Общество Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post. 1

Общество Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,2K

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 99

Биатлон Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 3

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Шоу-бизнес Асмус рассказала, как гримеры изуродовали ей лицо Актриса Кристина Асмус заявила, что уже больше 10 лет не пользуется услугами косметолога и даже не умывает лицо водой, поскольку слишком боится испортить кожу. 6

Общество Столичный регион ждет новое арктическое вторжение Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики. 22

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 280

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. 382

Здоровье Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике. 16

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 31