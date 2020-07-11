Общество

iReactoriReactorЭкс-супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Бывшая жена основателя американской корпорации Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса стала самой обеспеченной женщиной США, сообщил журнал Forbes.
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с чего всё началось
Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes
, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.
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