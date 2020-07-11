Общество
iReactorЭкс-супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Бывшая жена основателя американской корпорации Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса стала самой обеспеченной женщиной США, сообщил журнал Forbes.
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Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.Газета.Ruвчера в 22:02
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Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 10 июля в 04:21
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Футбол
Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»
Газизов хочет подписать в «Спартак» двух центральных защитников уфимского клуба — румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе.
BetOn вчера в 18:08
Общество
Ученый сообщил о росте заразности коронавируса
Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Авто
Обновлённый Lexus LS, мультимедийка нового Mercedes-Benz S-класса и гибридный родстер Lamborghini: главное за неделю
Всё только самое интересное: экстерьер и интерьер российской Kia K5/Optima, обновлённый Lexus LS, мультимедийная система нового Mercedes-Benz S-класса, кроссовер Toyota Corolla Cross и супергибрид Lamborghini Sian без крыши.
Motor 03:00
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как гримеры изуродовали ей лицо
Актриса Кристина Асмус заявила, что уже больше 10 лет не пользуется услугами косметолога и даже не умывает лицо водой, поскольку слишком боится испортить кожу.
ФАН 02:48
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Общество
В России за сутки зафиксировано 6615 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6615 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах.
RT на русском 03:47
Общество
Столичный регион ждет новое арктическое вторжение
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
News.ru вчера в 12:25
Футбол
Бывший футболист сборной Австралии Единак завершил карьеру
35-летний полузащитник Майкл Единак объявил о завершении карьеры.
Sport24.ru 02:56
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что в жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.
ФедералПресс вчера в 21:21
Здоровье
Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом
Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике.
Слово и Дело вчера в 08:50
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 10 июля в 04:10
Политика
В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя
Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45