Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.
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«Чайка» объявила о назначении Адиева на пост главного тренера

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