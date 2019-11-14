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Политика В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

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Политика В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.

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