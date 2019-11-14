Футбол
Бомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Госпитализацию Джигарханяна опровергли
Спорт
Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11
Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Политика
В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом
В Нефтекумске задержан 63-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на детей и учительницу на детской площадке.
Футбол
Уткин: Черчесов может уйти после Евро-2020
Телеблогер высказал предположение, что наставник отечественной сборной покинет команду после чемпионата Европы.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Общество
Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.