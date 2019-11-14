Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.
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«Чайка» объявила о назначении Адиева на пост главного тренера

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Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

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Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
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После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
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В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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Жду уверенную победу сборной Украины.
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Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти страны предложить альтернативную концепцию безопасности перед возможным выходом из минских соглашений.
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Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах

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Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы

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Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
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Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
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Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
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Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
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Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!

Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
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Представлена новая Skoda Octavia для России

Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia, которое в 2020 году привезут в Россию.
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«Я смогла постоять за себя»: Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера

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Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Вокруг ТВ вчера в 02:42
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