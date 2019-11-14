Футбол
Бомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев назначен тренером «Чайки» из Песчанокопского.
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Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Политика
Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Футбол
Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019
Жду уверенную победу сборной Украины.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти страны предложить альтернативную концепцию безопасности перед возможным выходом из минских соглашений.
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем
Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Здоровье
Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!
Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia, которое в 2020 году привезут в Россию.
Культура
«Я смогла постоять за себя»: Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.