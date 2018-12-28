Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ. В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
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Экс-наставник «Анжи» возглавил «Чайку»

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СМИ: Адиев близок к тому, чтобы возглавить «Чайку»

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Спорт-Экспрессвчера в 05:53

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Чемпионатвчера в 06:00

Экс-наставник «Анжи» Адиев возглавил клуб ФНЛ

Sport.ruвчера в 07:30

«Чайка» назначила Адиева главным тренером

Sport24.ruвчера в 05:54
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