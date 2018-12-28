Футбол
Бомбардир.руЭкс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»
В сезоне-2018/19 Адиев возглавлял «Анжи», но не сумел спасти команду от вылета из РПЛ. В октябре этого года специалист начал работать в «Ахмате», но ушел из клуба через 10 дней после назначения.
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Магомед Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы „Чайка“ вышла на совершенно иной уровень»
Спорт-Экспрессвчера в 05:53
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Экономика
Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров
Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой
Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Общество
30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму
Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка.
Происшествия
В московской квартире произошел взрыв
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Происшествия
Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
Политика
Коломойский нанял личного адвоката Трампа
Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Транспорт
Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году
Власти Санкт-Петербурга повысят стоимость разового проезда в городском общественном транспорте на 10 рублей с начала 2020 года - до 50 рублей в наземном транспорте и до 55 рублей в метрополитене, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова.
Футбол
В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Экономика
«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»
Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля
Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Происшествия
Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Политика
Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом
Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
Луис Адриано женился на российской модели
Бывший футболист "Спартака", ныне выступающий за бразильский клуб "Палмейрас" сегодня женится на российской модели Екатерине Дорожко.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Происшествия
Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда.