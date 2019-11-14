Гаджеты Xiaomi продолжает снижать цену на смартфон Redmi Note 8 В День Холостяка китайская компания продавала Redmi Note 8 за 140 долларов, но уже сегодня его стоимость составляет 128 долларов.

Политика Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.

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Авто Toyota Camry получила полный привод RAV4 Японский концерн Toyota презентовал популярный седан Camry и флагманскую модель Avalon в исполнении с полным приводом.

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