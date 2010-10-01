С 2016 года Игорь Осинькин был главным тренером ФК «Чертаново». Напомним, по итогам прошлого сезона «Чертаново» занял третье место в Футбольной национальной лиге. Андрей Талалаев в воскресенье, 26 июля, сменил на посту главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова.

Спорт день за днем

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 799

Происшествия Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля. 40

Футбол Слуцкий оценил период своей работы в Европе Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского "Витесса", а в декабре возглавил "Рубин". 1

Хоккей Экс-тренер СКА Назаров выразил готовность вступить в ЛДПР Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров заявил о готовности стать членом ЛДПР и помочь исполняющему обязанности губернатора Хабаровска Михаилу Дегтярёву.

Общество Китай начал строительство южной части газопровода Китай-Россия-Восток Начато строительство южной части газопровода Китай-Россия-Восток, который соединиться с газопроводом «Сила Сибири», сообщает 28 июля китайское издание Жэньминь жибао. 1

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 1,1K

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 28

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск. 395

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin). 41

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 214

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 562

Экономика Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.

Общество Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K