Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкс-тренер «Ливерпуля» выписан из больницы

Экс-тренер английского "Ливерпуля" Кенни Далглиш выписан из больницы, сообщает официальный сайт "красных". Напомним, 10 апреля стало известно о том, что у специалиста диагностирован коронавирус.
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Экс-игрок и тренер «Ливерпуля» Далглиш выписан из больницы. У него диагностировали коронавирус

Sports.ru04:28

Далглиш выписан из больницы

Soccer.ru02:50

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы после лечения от коронавируса

Спорт-Экспресс03:27

Заболевший коронавирусом Далглиш выписан из больницы

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Легенда «Ливерпуля» Далглиш, у которого выявили коронавирус, выписан из больницы

Чемпионат02:37

Легенда «Ливерпуля» Далглиш, у которого диагностировали коронавирус, выписан из больницы

Sport24.ru02:21

Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы

РИА Новости03:33
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

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YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

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Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
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Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
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В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Заключенные колонии в Иркутской области устроили бунт

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В Москве вводят пропускной режим

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Газета.Ru 10:10
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Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свою тренировку в домашних условиях.
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Умер легендарный вратарь «Челси»

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В Москве изменили порядок медпомощи беременным

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ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

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Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
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Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

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«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
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