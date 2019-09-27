Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-нибудь российском клубе. Об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая.

с чего всё началось

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Гаттузо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

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