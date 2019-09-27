Футбол
Газета.RuЭкс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Гаттузо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
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В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
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Газета.Ru 04:27
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
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США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
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Как сообщили в ведомстве, 26 и 27 сентября произойдет сильная магнитная буря до 8 баллов включительно.
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
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Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
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Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
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Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
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В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
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Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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