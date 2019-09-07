Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку

Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».
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Кике Флорес вновь возглавил «Уотфорд»

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Кисе Санчес Флорес вернулся в «Уотфорд»

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«Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина»

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Кике Санчес Флорес возглавил «Уотфорд»

Евро-футбол.рувчера в 13:40
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
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«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии

Екатеринбург Онлайн 02:15
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Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК вчера в 11:28
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
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Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:55
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Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

В регионах РФ началось голосование на выборах губернаторов

В российских регионах, которые живут по московскому времени, 8 сентября началось голосование на выборах глав.
Суть событий 02:08
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Футбол

Хет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией

Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 13:59
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В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут

Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Наука

Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП

Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
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Происшествия

На сахалинском избирательном участке произошло возгорание

РИА Новости 00:33
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Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%

Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Единоборства

Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Здоровье

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

Российская газета 01:18
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика

Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Политика

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия

Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж.
Известия 06 сентября в 09:08
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Происшествия

На западе Москвы горит бассейн Училища олимпийского резерва

Бассейн Училища олимпийского резерва загорелся на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 01:50
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия

В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров

В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
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