Футбол
Все про Спорт ру«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку
Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».
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Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Его сменил Кике Санчес Флорес
Sport24.ruвчера в 12:45
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Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Политика
Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари
РБК вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
В регионах РФ началось голосование на выборах губернаторов
В российских регионах, которые живут по московскому времени, 8 сентября началось голосование на выборах глав.
Суть событий 02:08
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Футбол
Хет-трик Кейна принес победу Англии над Болгарией
Англия разгромила Болгарию в матче отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 13:59
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия
Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова
Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж.
Известия 06 сентября в 09:08
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Происшествия
На западе Москвы горит бассейн Училища олимпийского резерва
Бассейн Училища олимпийского резерва загорелся на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 01:50
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Происшествия
В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров
В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru вчера в 14:35
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04