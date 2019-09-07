Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЭкс-тренер «Рубина» уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Наставник «Уотфорда» Хавьер Грасия стал первым тренером, который лишился своей должности по ходу сезона-2019/20 чемпионата Англии. Руководство команды осталось недовольно его работой и уволило испанского специалиста, сообщает официальный сайт клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Его сменил Кике Санчес Флорес

Sport24.ru12:45

Кисе Санчес Флорес вернулся в «Уотфорд»

Спорт-Экспресс13:09

Кике Флорес вновь возглавил «Уотфорд»

Чемпионат13:33

Кике Флорес возглавил «Уотфорд». Он тренировал команду в сезоне-2015/16

Sports.ru13:17

«Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина»

Советский спорт13:17

Кике Санчес Флорес возглавил «Уотфорд»

Евро-футбол.ру13:40

Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Команда набрала 1 очко в 4 матчах

Спорт БИЗНЕС Online12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Единоборства

Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова

Lenta.ru 17:13
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия

Участниц Pussy Riot задержали в Москве

Газета.Ru 13:15
Космос

Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?

Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты 20:16
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Политика

CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Политика

Почему брединцы проголосуют на выборах губернатора Челябинской области

Решается судьба Челябинской области, и в частности, нас, брединцев.
Сельские новости (Брединский район) 11:37
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском 18:38
Политика

В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Политика

Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Вести.Ru 14:35
Шоу-бизнес

Фото 18+: Блогер Адель Сергеенкова удалила импланты размером с голову

Модель и блогер Адель Сергеенкова рассказала об удалении пугающе больших грудных имплантов.
Пятый канал 22:49
Футбол

Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря

На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru 22:15
Происшествия

Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия

На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Политика

Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика

После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда 08:30
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Футбол

Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс 22:40
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Общество

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Религия

Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Общество

Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы

Российская газета 06:40
Авто

УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ 23:04
Политика

На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хавьер Грасия
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Уотфорд».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное