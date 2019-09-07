Футбол
Спорт-ЭкспрессЭкс-тренер «Рубина» уволен с поста главного тренера «Уотфорда»
Наставник «Уотфорда» Хавьер Грасия стал первым тренером, который лишился своей должности по ходу сезона-2019/20 чемпионата Англии. Руководство команды осталось недовольно его работой и уволило испанского специалиста, сообщает официальный сайт клуба.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru 13:15
Космос
Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?
Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты 20:16
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Политика
Почему брединцы проголосуют на выборах губернатора Челябинской области
Решается судьба Челябинской области, и в частности, нас, брединцев.
Сельские новости (Брединский район) 11:37
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
RT на русском 18:38
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Шоу-бизнес
Фото 18+: Блогер Адель Сергеенкова удалила импланты размером с голову
Модель и блогер Адель Сергеенкова рассказала об удалении пугающе больших грудных имплантов.
Пятый канал 22:49
Футбол
Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря
На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru 22:15
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание
В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша
Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда 08:30
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс 22:40
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Авто
УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ 23:04
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13