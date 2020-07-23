Коронавирус
РИА НовостиЭкс-тренер «Шахтера» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»
Мирча Луческу назначен главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, контракт с 74-летним румынским специалистом заключен на два года с опцией продления еще на год.
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В Тюменской области число пневмоний выросло сразу на 30%
За последние сутки в Тюменской области от коронавируса скончался один человек, 168 вылечились, ещё 103 тюменца заразились.
NashGorod.ru 08:10
Общество
СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора
Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо 08:13
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В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет.
РИА Новости 03:59
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Игры
В Godfall не будет микротранзакций и сервисной модели
Godfall выйдет на PlayStation 5 в момент её релиза и будет временным консольным эксклюзивом PS5. Кроме того, игра появится на ПК.
CyberSport.ru 04:56
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Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
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В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
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В полиции рассказали о требовании захватчика заложника в Полтаве
Пресс-секретарь управления Нацполиции по Полтавской области Роман Гришин заявил, что основным требованием захватчика заложника в Полтаве является избежание уголовной ответственности.
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Даже 3 неудачных брака не заставили известную российскую актрису кино и театра Екатерину Климову потерять веру в настоящую любовь.
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Футболка, которая стала причиной отстранения Андрея Ещенко на три игры в рамках Кубка России, ушла с аукциона за двести тридцать тысяч рублей.
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Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие
Китай заместил российские двигатели
В The Drive уверены, что подобное обстоятельство означает, что Китай смог заместить российские двигатели на собственные.
Lenta.ru 07:04
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Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
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Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Как в Москве сносят СК «Олимпийский». Видео
В Москве проходят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.
РБК 08:06
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Общество
В Хабаровске напали на освещающего протесты «навальниста»
Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов.
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Армия и оружие
Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем
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33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
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«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24