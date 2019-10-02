Футбол

Вести.RuВести.RuЭкс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спортивный юрист: Кононов может не платить штраф КДК, если не планирует работать в футболе

Bookmaker-ratings.ru10:17

Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей

Советский спорт09:33

«Спартак» оштрафовали на 90 тысяч за матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс08:35

Кононов оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

Чемпионат08:29

КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тыс. рублей за неявку на пресс-конференцию и интервью

ТАСС08:23

КДК РФС оштрафовал Кононова за отказ общаться с прессой после матча с «Оренбургом»

Sport24.ru08:12

Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на флэш-интервью и пресс-конференцию

Sports.ru08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное мясо

Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Российская газета 12:03
Шоу-бизнес

Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге

Актуальные Новости вчера в 12:10
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Культура

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Политика

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Политика

Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены

Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Авто

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Политика

Лавров: плана Б по минским соглашениям быть не может

Как сообщает Первый канал, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал подписание в Минске "формулы Штайнмайера" и заявил, что не существует никакого плана Б по минским соглашениям.
Московский Комсомолец 16:27
Авто

Недорогая Toyota Glanza на основе Suzuki Baleno ставит рекорды продаж

Недорогой хэтчбек на основе Suzuki Baleno становится бестселлером японского бренда на индийском рынке.
Car.ru 11:55
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

RT на русском 16:10
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Футбол

«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат 16:51
Происшествия

В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек

Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
РИА Новости вчера в 12:59
Футбол

Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Нева Спорт 14:36
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Футбол

«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»

К 36-й минуте хозяева вели 3:0, но к исходу первого часа Зальцбург сумел сравнять счет. Победный мяч на 69-й минуте забил Мохамед Салах.
Советский спорт 16:50
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

РБК 06:14
Гаджеты

Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Гаджеты

В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Российская газета 11:14
Происшествия

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Политика

Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
News.ru 12:13
Наука

Разработана недорогая альтернатива блокчейну

По словам исследователей, если система блокчейн считает, что каждый человек является потенциальным мошенником и хочет обмануть систему, то их алгоритм работает по совершенно обратному принципу.
Naked Science 30 сентября в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное