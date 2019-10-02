Футбол
Вести.RuЭкс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спортивный юрист: Кононов может не платить штраф КДК, если не планирует работать в футболе
Bookmaker-ratings.ru10:17
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное мясо
Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Политика
Лавров: плана Б по минским соглашениям быть не может
Как сообщает Первый канал, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами прокомментировал подписание в Минске "формулы Штайнмайера" и заявил, что не существует никакого плана Б по минским соглашениям.
Авто
Недорогая Toyota Glanza на основе Suzuki Baleno ставит рекорды продаж
Недорогой хэтчбек на основе Suzuki Baleno становится бестселлером японского бренда на индийском рынке.
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
Футбол
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Происшествия
В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек
Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
Футбол
Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
Футбол
«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»
К 36-й минуте хозяева вели 3:0, но к исходу первого часа Зальцбург сумел сравнять счет. Победный мяч на 69-й минуте забил Мохамед Салах.
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
Политика
Зеленский заявил о необходимости переходного правосудия для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать концепцию переходного правосудия для Донбасса.
Наука
Разработана недорогая альтернатива блокчейну
По словам исследователей, если система блокчейн считает, что каждый человек является потенциальным мошенником и хочет обмануть систему, то их алгоритм работает по совершенно обратному принципу.