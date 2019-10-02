Футбол

RT на русскомRT на русскомКДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершению встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован в сумме на 100 тыс. рублей.
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КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей

RT на русском09:18

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Чемпионат08:29

КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тыс. рублей за неявку на пресс-конференцию и интервью

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Уволенный из «Спартака» Кононов оштрафован за неявку на конференцию

РЕН ТВ08:39
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