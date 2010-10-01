Футбол

ProstoProSportProstoProSportЭкс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»

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Уверен, что вскоре он станет лучшим вратарем в России, потенциал у него огромный.
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Экс-тренер вратарей «Спартака»: «Максименко должен улучшить игру на выходах»

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Бывший тренер вратарей «Спартака»: Скоро Максименко станет лучшим вратарем России

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Экс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»

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