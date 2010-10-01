Футбол
ProstoProSportЭкс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»
Бывший тренер вратарей московского "Спартака" Даниэль Тудор, работавший в штабе Олега Кононова, рассказал о прогрессе голкипера красно-белых Александра Максименко за последний год.
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Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
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В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
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Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии
Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
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Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
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Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию
Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
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Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге
ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
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У четверых жителей Тобольского района подтвердили гаффскую болезнь
Из восьми эвакуированных из села Ачир Тобольского района жителей диагноз «гаффская болезнь» консилиум врачей подтвердил у четверых.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
Армия и оружие
Шойгу заявил об угрозе гонки вооружений в АТР из-за ситуации с ДРСМД
«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
Культура
«Слабое звено» возвращается на экраны
Популярное шоу «Слабое звено» вновь вернется на российские экраны. За новым сезоном телевикторины можно будет следить на канале МИР.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Финансы
Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.