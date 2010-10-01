Футбол

ProstoProSportProstoProSportЭкс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»

3 фото
Бывший тренер вратарей московского "Спартака" Даниэль Тудор, работавший в штабе Олега Кононова, рассказал о прогрессе голкипера красно-белых Александра Максименко за последний год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-тренер вратарей «Спартака»: «Максименко должен улучшить игру на выходах»

Sports.ru03:50

Бывший тренер вратарей «Спартака»: Скоро Максименко станет лучшим вратарем России

Советский спорт06:59

Экс-тренер «Спартака»: Шюррле не впечатлил. Хороший игрок, не более того

Чемпионат12:53

Экс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»

ProstoProSport04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online 08:40
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Хоккей

Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок Германии

Помощник главного тренера в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" (Подольск) Александр Савченков, который вошел в тренерский штаб олимпийской сборной в июле, отправился с первой командой в Финляндию на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.
ТАСС Спорт 13:00
Происшествия

Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Вести.Ru 11:30
Авто

В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет

В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 05:05
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.
РИА Новости 12:50
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Ведомости 10:24
Шоу-бизнес

Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Политика

Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию

Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
ИнфоСМИ 03:43
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге

ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Говорит Москва 11:55
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском 11:10
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Хоккей

«Магнитка» одержала третью победу подряд без пропущенных шайб

Чемпионат 12:22
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Авто

Land Rover Defender получит люксовую версию

Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Daily-Motor.Ru 23 октября в 08:44
Здоровье

У четверых жителей Тобольского района подтвердили гаффскую болезнь

Из восьми эвакуированных из села Ачир Тобольского района жителей диагноз «гаффская болезнь» консилиум врачей подтвердил у четверых.
ФедералПресс 01:11
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Автоспорт

На Гран-при Мексики началась первая свободная практика

Нева Спорт 11:00
Армия и оружие

Шойгу заявил об угрозе гонки вооружений в АТР из-за ситуации с ДРСМД

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Культура

«Слабое звено» возвращается на экраны

Популярное шоу «Слабое звено» вновь вернется на российские экраны. За новым сезоном телевикторины можно будет следить на канале МИР.
Рамблер 04:35
Футбол

Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Здоровье

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион

КП - Липецк 05:37
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Наука

Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками

N+1 06:33
Финансы

Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки осознанием реальности.
DP.RU 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниэл Тудор
Румынский футболист
Румынский футболист, вратарь, ныне тренер вратарей в московском «Спартаке».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное