Футбол
ProstoProSportЭкс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»
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Бывший тренер вратарей «Спартака»: Скоро Максименко станет лучшим вратарем России
Советский спортвчера в 06:59
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Российская газета 09:57
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия 03:54
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова пожаловалась на бессонницу после рождения сына
Как ранее писал News.ru, невеста Тимати показала свою фигуру спустя шесть дней после рождения сына.
News.ru вчера в 04:30
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Аргументы и Факты 02:22
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Pravda.Ru 02:45
Здоровье
Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе
Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.
OAnews вчера в 12:08
Здоровье
Украине грозит эпидемия дифтерии
Стране грозит эпидемия дифтерии, а это заболевание без должного лечения по числу летальных исходов страшнее, чем корь, которая до сих пор терроризирует местное население Но откуда на Украине взяться лечению, если препаратов от этого заболевания Незалежная не производит, равно как и вакцины, и полностью зависит от поставок из России, а они, как известно, под запретом.
Новостной фронт 04:00
Происшествия
СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
Здоровье
Юному серовчанину Тимофею Волкову прооперировали ноги. Для реабилитации необходимы дорогостоящие аппараты
Юный серовчанин Тимофей Волков перенес сложную операцию обеих ногах.
Глобус (г. Серов) 09:20
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Политика
Бутина объяснила, почему частично признала вину в США
Вернувшаяся после заключения в тюрьме Соединенных Штатов россиянка Мария Бутина подчеркнула, что признала вину в нерегистрации иностранным агентом, поскольку ее в любом случае бы признали виновной.
Журналистская правда 08:00
Происшествия
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости 24 октября в 08:33
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Российская газета вчера в 03:58
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Армия и оружие
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт «Молот»
Военное обозрение 09:11
Общество
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Коммерсантъ 02:58
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49