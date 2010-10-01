Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды. Кузнецов – помощник Кононова, которого уволили после поражения в 11-м туре от «Оренбурга».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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