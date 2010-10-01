Футбол
Спорт день за днемЭкс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии
Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды. Кузнецов – помощник Кононова, которого уволили после поражения в 11-м туре от «Оренбурга».
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Футбол
Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским
Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году.
Нева Спорт 03:40
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Китае
Лидерство Синициной и Кацалапова Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго ждали своего участия в серии Гран-при.
RT на русском вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Общество
Численность населения России сокращается
Изменения в демографической структуре и затяжной экономический кризис — основные причины, по которым в России четыре года подряд сокращается население.
Чистовик 07 ноября в 08:44
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Футбол
Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Гаджеты
Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе
Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
Актуальные Новости 03:03
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Армия и оружие
Стало известно, когда ВКС России получат первый серийный Су-57
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года.
ФАН вчера в 11:22
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Авто
Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион
Настоящая Eleanor Mustang 1967 года из фильма «Угнать за 60 секунд» уйдет с молотка.
32CARS.ru 03:33
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Отец Егора Клинаева пошел в «Голос» в память о погибшем сыне
Отец Егора Клинаева рассказал, что пошел в «Голос» в память о погибшем два года назад сыне.
Актуальные Новости 03:15
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец вчера в 03:18