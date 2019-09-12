Последним клубом португальца был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.

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