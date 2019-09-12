Футбол

Матч ТВМатч ТВЭкс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что не планирует заниматься своей нынешней деятельностью слишком долго.
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Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»

Матч ТВ02:53

Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш планирует закончить карьеру тренера и стать президентом «Порту»

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Soccer.ru03:44

Бывший тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

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