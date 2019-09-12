Футбол
Матч ТВЭкс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что не планирует заниматься своей нынешней деятельностью слишком долго.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Минтруд обвинил пенсионных агентов в потере денег россиян
Россияне же при переходе теряют свои деньги. Минтруд считает необходимым исключить финансовые потери при досрочной смене пенсионного фонда.
ФедералПресс 00:29
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.
Ведомости вчера в 17:17
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Блогер Даниил Пустовалов, вместе с другими любителями промышленных объектов задержанный силовиками возле Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье, сообщил детали произошедшего.
News.ru 10 сентября в 11:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Происшествия
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Комсомольская правда вчера в 19:05
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ
В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие
Владимир Спиваков отмечает 75-летие.
Вести.Ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов в пределах 0,1%
Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением индексов из-за упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.
Интерфакс 03:27