РПЛ
Газета.RuЭкс-тренер «Зенита» сравнил чемпионаты России и Украины
Мирча Луческу, который ранее возглавлял донецкий "Шахтер" и петербургский "Зенит", сравнил чемпионаты Украины и России по футболу, передает "Чемпионат.com". Специалист отметил, что на данный момент Российская премьер-лига (РПЛ) гораздо сильнее украинского чемпионата, хотя раньше все было наоборот.
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Мирча Луческу: «Российский чемпионат сильнее украинского. Инфраструктура на Украине — очень плохая»
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