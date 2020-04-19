Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкс-тренер сборной России Бышовец забавно переименовал коронавирус

2 фото
Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-тренер сборной России Бышовец забавно переименовал коронавирус

Газета.Ru20:22

Анатолий Бышовец: я называю этот вирус коронаминусом

Чемпионат14:10

Анатолий Бышовец: «Я называю этот вирус „коронаминус“»

Sports.ru14:20

Бышовец — о пандемии: «Перспектива туманная»

Soccer.ru14:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика

Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
843
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
234
Футбол

Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport вчера в 04:15
Общество

Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Ведомости 08:00
Наука

Названы сроки передачи коронавируса

Ученые назвали сроки передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.
9111.ru 16 апреля в 04:49
13
Армия и оружие

Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера

Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Религия

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика Сегодня 17:28
610
Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
417
Единоборства

Конор Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Тони Фергюсона

News.ru 09:59
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
939
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
1,2K
Культура

Иван Кургалин из Великого Новгорода прошёл в финал «Голос. Дети»

Новгород.ру вчера в 16:27
20
Кино

Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи

Киноафиша России вчера в 03:38
Наука

Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений

Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 вчера в 08:10
8
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
1
Наука

Каждый пятый крупный морской вид может исчезнуть в ближайшие 100 лет

Planet Today 13:44
4
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 19:21
181
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
407
Футбол

Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

Евро-футбол.ру 13:31
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета 11:36
153
Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
37
Общество

Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни

Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
РИА Новости 14:23
2
Общество

В США прошли протесты с требованием отмены карантина

По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News.
РИА Новости 17:49
4
Футбол

Появился проект календаря Лиги чемпионов с матчами каждые три дня

По информации Sky Sport Italia, идея состоит в том, чтобы возобновить соревнования 7 августа и провести их в ускоренном темпе с играми каждые три дня.
Евро-футбол.ру 15:45
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
132
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
1
Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
44
Космос

Роскосмос показал «Ракету Победы»

Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
News.ru 08:58
4
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Бышовец
Футболист
Советский футболист, нападающий, советский и российский тренер. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное