Коронавирус
Газета.RuЭкс-тренер сборной России Бышовец забавно переименовал коронавирус
Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Футбол
Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport вчера в 04:15
Общество
Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Ведомости 08:00
Наука
Названы сроки передачи коронавируса
Ученые назвали сроки передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.
9111.ru 16 апреля в 04:49
Армия и оружие
Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера
Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.
РИА Новости 20:54
Религия
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика Сегодня 17:28
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Культура
Иван Кургалин из Великого Новгорода прошёл в финал «Голос. Дети»
Новгород.ру вчера в 16:27
Кино
Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи
Киноафиша России вчера в 03:38
Наука
Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений
Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 вчера в 08:10
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Наука
Каждый пятый крупный морской вид может исчезнуть в ближайшие 100 лет
Planet Today 13:44
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 19:21
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Футбол
Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»
Евро-футбол.ру 13:31
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
Общество
Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни
Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
РИА Новости 14:23
Общество
В США прошли протесты с требованием отмены карантина
По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News.
РИА Новости 17:49
Футбол
Появился проект календаря Лиги чемпионов с матчами каждые три дня
По информации Sky Sport Italia, идея состоит в том, чтобы возобновить соревнования 7 августа и провести их в ускоренном темпе с играми каждые три дня.
Евро-футбол.ру 15:45
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Космос
Роскосмос показал «Ракету Победы»
Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
News.ru 08:58
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16