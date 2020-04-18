Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев сказал РИА Новости, что в условиях карантина поддерживает форму с помощью прогулок по лесу.

Экс-тренер сборной России по футболу рассказал, как поддерживает форму

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