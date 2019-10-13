Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев рассказал, чего ждет от матча отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 между национальной российской командой и Кипром, передает ТАСС. Он отметил, что у сегодняшней сборной России четко видно игру и характер.

Экс-тренер сборной России высказался о предстоящем матче с Кипром

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