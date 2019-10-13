Футбол
Газета.RuЭкс-тренер сборной России высказался о предстоящем матче с Кипром
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
1
Панаги
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
16
Шполярич
3
Иоанну
7
Захариу
20
Кости
1
Гилерме
23
Петров
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
10
Ахметов
7
Оздоев
21
Ионов
22
Дзюба
6
Черышев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев рассказал, чего ждет от матча отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 между национальной российской командой и Кипром, передает ТАСС. Он отметил, что у сегодняшней сборной России четко видно игру и характер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Армия и оружие
Путин потребовал освободить Сирию от иностранного военного присутствия
Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему оккупации ряда регионов Сирии иностранными государствами.
Журналистская правда вчера в 06:07
Происшествия
В Японии жертвами тайфуна «Хагибис» стали два человека
В результате тайфуна «Хагибис», обрушившемуся на основной остров Хонсю, в Японии пострадало около 70 человек.
Inc-news.ru вчера в 10:59
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Единоборства
Боксер Александр Усик победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер, воспитанник симферопольской школы бокса Александр Усик выиграл у американца Чазза Уизерспуна в дебютном бою в супертяжелом весе.
РИА Новости Крым 03:40
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии
В среду, 9 октября, Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии.
ТК Звезда 08:39
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Здоровье
Московские врачи прооперировали 52-летнюю пациентку с опухолью около 50 см в диаметре
По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре.
Агентство Москва 05:33
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости вчера в 16:37
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие
В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции
Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
REGNUM 10:15
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Музыка
Поклонники группы «Руки вверх» рискуют пропустить концерт Жукова из-за того, что не успевают попасть внутрь
В настоящее время у ледового дворца «Роснефть Арена», где начинается назначенный на 19 часов концерт группы «Руки вверх», сотни зрителей стоят в длинной очереди, чтобы попасть внутрь здания.
Маленькая Сызрань 11:02
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Каширой
В результате лобового столкновения ВАЗа и Hyundai погибли пять человек, еще пять получили травмы.
ФедералПресс вчера в 22:38
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11 октября в 08:19
Общество
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Политика
Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Футбол
Бельгия обыграла Казахстан в матче отбора Евро-2020
Сборная Бельгии обыграла национальную команду Казахстана в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 10:51
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18