По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.

Экономика Китай впервые обошел США по числу богатейших людей По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.

Наука Курение увеличивает риск диабета второго типа Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.

Политика Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.

Шоу-бизнес Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение «Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Здоровье Власти Алтая ввели карантин в местных селах из-за псевдочумы у птиц В Алтайском крае зафиксирована вспышка заболевания псевдочумой домашней птицы. Карантин ввели в двух населенных пунктах.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Общество Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.

Армия и оружие На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.

Авто Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.

Общество Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.

Шоу-бизнес Бузова показала кольцо на безымянном пальце Поклонников, которые искренне желают женского счастья своей любимице, не смущает даже то, что Ольга говорила: никаких отношений, кроме дружеских, с Давидом у них нет.

Политика Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» ракеты «Калибр».

Кино Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Экономика Названы страны с лучшими пенсионными системами В группу B вошли десять стран, пенсионные системы которых, по мнению составителей рейтинга, надежны и имеют множество хороших функций, однако в них — в отличие от группы A — еще достаточно резервов для совершенствования.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Спорт IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдёт в середине декабря.

Политика Путин 30 октября посетит Венгрию Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Венгрию 30 октября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.