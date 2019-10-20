Общество
Московский КомсомолецЭкс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.
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Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Дождь 08:42
Наука
Курение увеличивает риск диабета второго типа
Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.
MedikForum.ru 18 октября в 06:42
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Пятый канал 08:23
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Гаджеты
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
ФедералПресс 09:12
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Здоровье
Власти Алтая ввели карантин в местных селах из-за псевдочумы у птиц
В Алтайском крае зафиксирована вспышка заболевания псевдочумой домашней птицы. Карантин ввели в двух населенных пунктах.
Известия 02:08
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие
На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника
В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 08:32
Авто
Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери
Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.
Tvoe-avto.com 18 октября в 18:19
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru 06:53
Шоу-бизнес
Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Поклонников, которые искренне желают женского счастья своей любимице, не смущает даже то, что Ольга говорила: никаких отношений, кроме дружеских, с Давидом у них нет.
Wday.ru 02:36
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Политика
Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru 09:14
Армия и оружие
На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки
В ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску с «около трех часов до 15 минут» ракеты «Калибр».
РБК 08:39
Кино
Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.
Life.ru вчера в 18:27
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Экономика
Названы страны с лучшими пенсионными системами
В группу B вошли десять стран, пенсионные системы которых, по мнению составителей рейтинга, надежны и имеют множество хороших функций, однако в них — в отличие от группы A — еще достаточно резервов для совершенствования.
РБК 09:26
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Спорт
IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре
Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдёт в середине декабря.
RT на русском 07:04
Политика
Путин 30 октября посетит Венгрию
Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Венгрию 30 октября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
ТАСС 09:35
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости 08:09