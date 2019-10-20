Общество
Московский КомсомолецЭкс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.
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Политика
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова
Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
РБК 14:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»
«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:37
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны
Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции.
Радио Sputnik 06:20
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 10:24
Футбол
Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
МК-Спорт 15:03
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 22:08
Хоккей
Главный тренер «Амура» Гулявцев угрожал судье сжечь машину
РИА Новости 13:08
Происшествия
На Украине один человек погиб при крушении вертолета
Вертолет Robinson-44 разбился в Полтавской области, один человек погиб, сообщила в понедельник Госслужба по ЧС Украины.
РИА Новости 15:01
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 12:54
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 11:36
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 18 октября в 08:34
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru вчера в 07:28
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Политика
Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО
Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Газета.Ru 14:03
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ вчера в 18:10
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук занимался сексуальными домогательствами к сотрудникам.
Московский Комсомолец 12:48
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру за 120 млн рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 млн рублей.
News.ru 14:29
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Кино
Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»
Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 07:09
Происшествия
Российский врач оставила раненую собаку умирать на пороге клиники
В городе Нижнекамск, Республика Татарстан, ветеринар отказалась спасать раненую собаку и оставила ее умирать на пороге клиники.
Lenta.ru 14:53
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06