Общество
Московский КомсомолецЭкс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.
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Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Авто
АвтоВАЗ может выпустить линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line
Вероятно, "АвтоВАЗ" выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Армия и оружие
В США впечатлены эффективностью смертоносного тандема Су-57 и БПЛА «Охотник»
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Экономика
Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев
Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Здоровье
Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами
Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Происшествия
В Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Погибший оказался 30-летним жителем Саратова.
Здоровье
Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений
В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Политика
В США заявили, что выход из Договора по открытому небу будет ошибкой
Администрация президента США Дональда Трампа допустит серьезную ошибку, если примет решение о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Политика
Евросоюз согласится продлить Brexit
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Футбол
Жардим: без Головина «Монако» смог победить «Ренн»
Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться положительного результата. Это очень хорошая новость для нас.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.