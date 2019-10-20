Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Банкир отметил, что сильнее всего кризис ударит по демократической рыночной системе.
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Британский экономист предрек миру «финансовый армагеддон»

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Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

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Газета.Ruвчера в 15:11
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ToDay News Ufa вчера в 13:48
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании

"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
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