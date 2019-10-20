Общество

Газета.RuГазета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
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Миру предрекли «финансовый армагеддон»

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Экономист предупредил о новом кризисе, сравнимым с «финансовым армагеддоном»

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Бывший управляющий Банка Англии предрёк миру «финансовый армагеддон»

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Банкир предрек миру «финансовый армагеддон»

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