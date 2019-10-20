Общество
Газета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Армия и оружие
США поставят на корабль первый в мире боевой лазер
Российская газета 16:35
Политика
Встреча Путина в Абу-Даби походила на День Победы
Владимира Путина встречали в Объединенных Арабских Эмиратах. И такое раньше можно было увидеть разве что на День Победы в Москве.
Вести.Ru 12:00
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
OAnews вчера в 10:21
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Общество
Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Коммерсантъ 19:58
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su 16:13
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
ВладТайм 13:00
Космос
Ученые раскрыли тайну формирования крупных молекул углеводородов на Титане
AstroNews.ru 18 октября в 13:07
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
За год показатель заметно увеличился. Так, в среднем россияне стали жить 73,6 года.
Vtambove.ru 02:31
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Армия и оружие
Китайские СМИ считают, что Россия превзошла США в качестве гранатометов
Китайские аналитики считают, что российский 30-мм автоматический гранатомет АГС-30 не имеет равных.
ПолитРоссия 13:46
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости вчера в 07:20
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Дробыш прокомментировал скандал с участием Кормухиной и Гагариной
NewInform вчера в 05:15
Политика
Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
REGNUM 14:20
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru вчера в 15:24
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Наука
Удалось замедлить старение морских свинок
МедиаПоток вчера в 09:41
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
НАТО готовит войну в центре Европы - СМИ
В ходе операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») американские войска намерены продемонстрировать быструю переброску сил НАТО из центральной часть Европы в восточную.
Южный Федеральный вчера в 12:50
Происшествия
Власти рассказали о состоянии девочки-маугли из Орла
Руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, в каких условиях содержится 12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу в состоянии истощения 9 октября, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM 10:08
Политика
Зеленский станет участником церемонии интронизации императора Японии
Украинский лидер Владимир Зеленский с 21 по 24 октября будет находиться в Токио, где примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
NewInform 12:57