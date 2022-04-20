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Экс-ведущему «Орла и Решки» Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет

Украинскому шоумену, экс-ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza
 со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru
Причиной запрета на въезд стали высказывания блогера относительно действий российских военных на территории Украины.
REGNUM
По данным Telegram-канала Baza, запрет на въезд действует с 16 апреля 2022 года.
ГлагоL
Птушкин покинул шоу «Орёл и Решка» и сейчас ведёт собственный блог о путешествиях.
Амур.инфо

Подробнее о событии

Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года
ФАН03:56
Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет
Царьград04:27
Экс-ведущему «Орла и Решки» Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет
Газета.Ru03:39
Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет
БИЗНЕС Online03:25
Блогеру и бывшему ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года
Весьма03:13
Блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года
REGNUM04:07
Baza сообщила о запрете экс-ведущему «Орла и Решки» Птушкину въезда в Россию до 2072 года
Lenta.ru03:50

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