Заместитель генерального инспектора бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Маркус Лаубенталь высказался против поставок Украине тяжелых вооружений, аргументировав свою позицию тем, что Берлин сам нуждается в таком оружии.
Санкции против России незаконны, Москва еще посчитает вред, который они нанесли российской экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что странам Европы придется в любом случае его компенсировать.
Акции стримингового видеосервиса Netflix резко упали в цене после того, как сервис сообщил о потере 200 тыс. платных подписчиков в первом квартале текущего года, а также о риске потерять еще 2 млн пользователей.