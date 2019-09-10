Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
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с чего всё началось

СК возбудил дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из источников РБК. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева, сообщили оба собеседника.
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