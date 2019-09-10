Происшествия
ИзвестияЭкс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
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с чего всё началось
Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из источников РБК. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева, сообщили оба собеседника.РБК08 сентября в 13:20
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку
РИА Новости 05:02
Авто
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После презентации концепции M-Byte новинка становится реальностью: в экспозицию автопроизводителя войдет уникальная кабина с 48-дюймовым дисплеем Shared Experience Display, 7-дюймовым планшетом Driver в руле и 8-дюймовым сенсорной панелью между передними сиденьями.
SpeedMe 07:52
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru 06:05
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Армия и оружие
ОДК объявила об импортозамещении линейки газотурбинных двигателей
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.
Sudostroenie.info 04:48
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Общество
МВД предложило штрафовать журналистов за советы по изготовлению оружия
Коснутся нововведения заметок и постов в сети Интернет, в которых рассказывается о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и его составных частей.
Московский Комсомолец 06:47
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.
RT на русском 06:25
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Экономика
Выросли цены на авиабилеты в экономклассе
Стоимость перелета в экономклассе с начала года увеличилась на 24 процента. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на Росстат.
Первый областной 03:08
Здоровье
Врач рассказал о причине избыточного веса у детей
Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
Газета Кемерова 10:42
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Футбол
Футболистка сборной США Морган об обвинениях Роналду в изнасиловании: «Думаю, что замять дело помогли деньги»
Думаю, что в конце концов замять дело помогли деньги. Обвинения были сняты, поэтому он продолжает играть.
Sports.ru 07:25
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика
Володин назвал приоритеты Госдумы в осеннюю сессию
Реализация послания президента Задач у парламентариев много, отметил Володин, открывая первое пленарное заседание осенней сессии.
Дни.ру 06:45
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Хоккей
Русский форвард Малкин рассказал о своих трудностях в Америке
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, с каким трудностями ему приходится сталкиваться в США.
Sport24.ru 10:46
Шоу-бизнес
Киркоров и Пугачева оценили новую песню внука в Instagram
Филипп Киркоров и Алла Пугачева пропиарили новую песню Никиты Преснякова.
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