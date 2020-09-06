РБК 3

Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Господин Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. По мнению истцов, господин Беляев выводил активы с помощью схем с десятками офшорных компаний и этим причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов».