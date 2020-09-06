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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Господин Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. По мнению истцов, господин Беляев выводил активы с помощью схем с десятками офшорных компаний и этим причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов».В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
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Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъ08:17
Общественная служба новостей

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Общественная служба новостей08:00
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБК05:07
Компания

Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов

Компания06:10
Ореанда-Новости

На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов

Ореанда-Новости05:49
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ru07:54
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbes03:14

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Пребывание на МКС изменило структуру мозга российских космонавтов

Исследование, опубликованное в пятницу, описывает состояние головного мозга восьми мужчин — российских космонавтов примерно спустя семь месяцев после того, как они вернулись из длительных миссий на Международную космическую станцию.
РИА ОмскПресс07:47
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
Спорт-Экспресс05:20