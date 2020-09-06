Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов
Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Господин Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. По мнению истцов, господин Беляев выводил активы с помощью схем с десятками офшорных компаний и этим причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов».В источнике
С чего всё началось
К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов
Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
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На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов
Ореанда-Новости05:49