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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Господин Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. По мнению истцов, господин Беляев выводил активы с помощью схем с десятками офшорных компаний и этим причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов».В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
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ИА Красная Весна

Экс-владельцу банка «Открытие» предъявили иск на сотни миллионов долларов

ИА Красная Весна09:23
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъ08:17
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБК05:07
Компания

Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов

Компания06:10
Ореанда-Новости

На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов

Ореанда-Новости05:49
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ru07:54
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbes03:14

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,2K

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском08:58
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МИД РФ дал ответ на заявление Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 6 сентября 2020, 12:08 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что официальный Берлин якобы видит много признаков того, что российское государство стоит за «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM05:08
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Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Газета.Ru07:24
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Федермессер просит Instagram разблокировать страницу SemenSemin

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер просит разблокировать аккаунт российского продюсера и режиссера, бывшего мужа Эвелины Бледанс Александра Семина SemenSemin о жизни сына Семена, родившегося с синдромом Дауна, который Instagram удалил за несоответствие правилам политики соцсети.
ТАСС09:16
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