Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон.В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
Подробнее о событии
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbes03:14
Компания

Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов

Компания05:40
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБК05:07
Ореанда-Новости

На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов

Ореанда-Новости05:49

Трамп поручил запретить тренинги для госслужащих с «антиамериканской пропагандой»

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации отказаться от проведения тренингов для госслужащих, которые, по его мнению, содержат "антиамериканскую пропаганду" и приводят к расовым противоречиям в обществе.
Трамп поручил запретить тренинги для госслужащих с «антиамериканской пропагандой»
ТАССвчера в 12:56

Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

В Солнечногорске на площадке мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», в соревнованиях принимают участие конкурсанты из 54 регионов страны, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО04:30

В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUMвчера в 03:07
27

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
9