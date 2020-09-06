РБК 2

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон.