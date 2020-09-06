Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов
Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон.В источнике
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К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов
Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
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На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов
Ореанда-Новости05:49