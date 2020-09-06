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РБК
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон.В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14
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Общественная служба новостей

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Общественная служба новостей08:00
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБК05:07
Секрет фирмы

Экс-совладельца «Открытия» обвинили в причинении ущерба на сотни миллионов долларов

Секрет фирмы06:16
Ореанда-Новости

На бывшего совладельца банка «Открытие» подали в суд на сотни миллионов долларов

Ореанда-Новости05:49
Компания

Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов

Компания05:40
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытия» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ru07:54
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbes03:14

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Газета.Ru07:24
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Газ в Европе за неделю подорожал на 20% до максимума с конца 2019 года

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).
Интерфакс4 сентября в 14:53
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В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUMвчера в 03:07
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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