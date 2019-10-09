Футбол
РИА НовостиЭкс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
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Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
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Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Мутации в ДНК вызвали преждевременный процесс старения у мышей
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Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
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В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
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В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
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«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
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В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
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Деревянченко не верит, что проиграл бой с Головкиным
Украинский боксер-средневес Андрей Деревянченко не верит в свое поражение Геннадию Головкину.
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию.
Политика
Санкции против «Северного потока-2» угрожают отношениям США и Европы
На осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО будет поднят вопрос возможных санкций США, направленных против газопровода "Северный поток-2".
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года
Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
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Армянский боец MMA задушил турецкого соперника до потери сознания
Армянский боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Абрамян одержал победу над соперником из Турции Батуханом Акдуманом на турнире Gorilla Fighting Championship 18.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Политика
Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым силами одной Украины
В начале октября стало известно, что делегации России, Украины, ОБСЕ, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписали в Минске «формулу Штайнмайера».
Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Политика
Путин снял Глазьева с должности своего советника
Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
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